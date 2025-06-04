Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за Николая Сердюкова
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Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за Николая Сердюкова. Знаменитость поделилась радостной новостью в Telegram-канале.
В конце 2024 года Николай сделал предложение руки и сердца Бородиной. Пара подробно рассказывала о подготовке к свадьбе, но точную дату торжества не называла. Теперь стало известно, что 3 мая Ксения и Николай узаконили отношения в Дворце бракосочетания №1 в Барвихе.
«Вышла замуж», — лаконично подписала кадры с торжества Ксения.
Подписчики с восторгом отреагировали на новость и принялись поздравлять молодоженов.
«Мои поздравления! Какие вы красивые, кадры вашего кино! Невероятного счастья», — написали поклонники.
Ранее Ксения Бородина ответила хейтерам и защитила Сердюкова после его истерики в шоу. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что профессор моды Надежда Коробцева назвала «комичным» чепец в свадебном образе Насти Ивлеевой.