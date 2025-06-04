Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что вышла замуж за Николая Сердюкова

Подписчики с восторгом отреагировали на новость и принялись поздравлять молодоженов.

«Мои поздравления! Какие вы красивые, кадры вашего кино! Невероятного счастья», — написали поклонники.

Ранее Ксения Бородина ответила хейтерам и защитила Сердюкова после его истерики в шоу. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что профессор моды Надежда Коробцева назвала «комичным» чепец в свадебном образе Насти Ивлеевой.