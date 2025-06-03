«Выглядит весьма комично»: какую ошибку допустила Настя Ивлеева в свадебном образе за миллион

Настя Ивлеева сыграла тайную свадьбу с Филиппом Бегаком в Крыму. Для торжества блогерша выбрала несколько платьев, и одно из них было от дизайнера Ульяны Сергеенко. Профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области Психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева считает, что стилист Ивлеевой допустил ошибку в составлении образа, которая смотрится «комично». Речь идет про кружевную фату, напоминающую чепец. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«На свадебных фотографиях Ивлеева в кутюрном белом платье с прозрачными длинными рукавами и шлейфом, с корсетным лифомот дизайнера Ульяны Сергеенко. Скорее всего, платье выполнено по индивидуальному заказу невесты из натурального шелка, с элементами ручного муляжирования, асимметричной дизайнерской драпировкой на бедрах. Линия бедер женственно подчеркнута. Стан платья – корсетного типа, зона груди элегантно задрапирована прозрачной вуалью. Следует предположить, что стоимость такого платья превышает миллион рублей, учитывая уникальность и эксклюзивность модели, а также известность дизайнера. В целом платье подходит блогерше, соответствует дворцовому стилю, делает фигуру более женственной, скрывает худобу невесты», — высказалась Надежда.

Кружевной покров невесты выполнен в форме вытянутого овала с интересными узорами, со шлейфом, превышающим длину шлейфа платья. По словам эксперта, наряд выглядит дорого и нетривиально.