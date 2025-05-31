«Мы с Николаем живые, не пластмассовые»: Бородина защитила избранника после его истерики в шоу

Ксения Бородина встала на защиту Николая Сердюкова после его истерики в шоу.

Сейчас звездная пара принимает участие в шоу «Сокровища императора», где блогер недавно закатил сцену из-за сложного испытания в реалити. Соперники Ксении остались в шоке от такого агрессивного поведения ее жениха.

Бородина не выдеражала и ответила хейтерам в личном блоге. Ксения поблагодарила тех, кто заботится о ней и искренне переживает, но подчеркнула, что она взрослый человек, способный самостоятельно делать выбор и принимать решение.

Кроме того, блогерша уверена, что через экран невозможно сделать выводы о человеке, который в моменте испугался от сильной боли, полученной во время испытания.

«Мы с Николаем живые, не пластмассовые. Бывают вспышки, бывает усталость, бывают ссоры... Судить со стороны всегда проще, чем прожить это внутри. Конечно, мы живем в обществе и наши эмоции не всегда могут быть уместными», — раскрыла Ксения.

Также Бородина обвинила психологов, которые без спроса взялись за разбор их с Николаем отношений, в непрофессионализме и называла их сплетниками, к каким нельзя обращаться за помощью.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина прокомментировала тюремный срок звезды «Великолепного века».

Также сообщалось, что Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении.