Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что познакомилась с мамой Николая Сердюкова. Знаменитость высказалась о новом романе в соцсети.

Не так давно Ксения поймала букет невесты, что спровоцировало слухи о ее предстоящей свадьбе. Однако телеведущая опровергла подобные сообщения. Она не скрывает серьезности своих намерений. Более того, Ксения успела познакомиться с мамой возлюбленного, однако на данный момент ей хочется наслаждаться романтикой отношений.

«Всему свое время. Дайте кайфануть от состояния. Сразу быт, семья, дети. Никто не говорит, что это на пару недель, но давайте пока без брака», — высказалась знаменитость.

Также Ксения рассказала, что Николай познакомил ее с друзьями. По словам Бородиной, она рада, что избранник оказался общительным человеком.

«Мы каждый день то ходим в гости, то собираемся играть в покер, то ходим в рестораны. Ездим на дни рождения и свадьбы, и это замечательно, что столько общения», — резюмировала телеведущая.

Ранее Ксения Бородина попросила не писать ей про расставание с возлюбленным Сердюковым. Подробности читайте в этой новости.

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