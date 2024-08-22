Актриса Агата Муцениеце забрала детей у Павла Прилучного и отвезла их на отдых. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Тимофей и Мия провели первую половину лета вместе с отцом и его новой женой. Они были на Мальдивах, а затем в загородном доме. В конце августа Агата забрала детей у экс-возлюбленного и увезла их на природу. К слову, компанию им составил Иван Чуйков. Они отправились в загородный комплекс, посетили баню и искупались в озере. И Иван, и Агата поделились совместными снимками с отдыха в соцсети.

Ранее Павел Прилучный впервые вывел на сцену сына от брака с Агатой Муцениеце. Тимофей дебютировал в спектакле «Авантюристы поневоле». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Пелагея отсудила у экс-супруга деньги за обслуживание дома.