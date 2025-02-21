Телеведущая Ксения Бородина поддержала Ирину Пинчук после измены Арая Чобаняна. Ксения прокомментировала скандал в звездной паре в соцсети.

В конце февраля Ирина Пинчук вышла на связь и сообщила о разводе, причиной которого стала неверность мужа. Блогерша опубликовала скриншоты, подтверждающие измены Арая, и публично его оскорбила. Ксения Бородина, которая давно знакома с парой, поддержала Пинчук и призвала фолловеров не лезть в их конфликт.

«Как стервятники сейчас налететь и поклевать смачные новости?! Я могу сказать только одно. Это дело ребят, и они сами разберутся, какое бы решение они ни приняли, это не наше дело. Все бывает в семье: разногласия, сплетни, ссоры и зависть», — высказалась знаменитость.

Ксения отметила, что постоянно находится на связи с Ириной и выразила слова поддержки лично. По словам Бородиной, она не намерена «обсасывать» тему на камеру.

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