Звезда «Папиных дочек» Анастасия Сиваева тайно развелась

Актриса Анастасия Сиваева, известная по роли Даши Васнецовой в сериале «Папины дочки», развелась после 10 лет брака. У пары остался общий ребенок – актриса воспитывает сына.

Об этом пишет Super в своем сообществе «ВКонтакте».

О личной жизни Сиваевой ничего не было известно. Сейчас актриса почти не снимается, мало ведет соцсети, разве что делится фотографиями из путешествий. Ходили слухи, что в 2014 году Анастасия вышла замуж за бизнесмена. Журналисты нашли подтверждение, что актриса состояла в браке – ее мужем был Дмитрий Приваркин. Есть фото, на которых Сиваева обнимается с возлюбленным.

В 2015 году Анастасия сменила фамилию на Приваркину. Однако 21 мая 2024 года супруги развелись. Эту информацию журналисты обнаружили на сайте мировых судей Москвы. Также выяснилось, что у пары есть сын – Сиваева тщательно скрывает ребенка.

Дмитрий ведет закрытый образ жизни. Сообщается, что он работает в филиале американской компании в Абу-Даби.