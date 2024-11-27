Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему Николай Сердюков живет у нее дома. Ксения ответила на вопрос подписчиков в соцсети.

Подписчики переживают за Ксению Бородину, которая строит отношения с Сердюковым. Они считают, что блогер использует телеведущую и хочет нажиться на их романе. Еще больше россияне удивились, узнав, что Николай живет у Ксении. Телеведущая дала понять: она осознанно пошла на этот шаг ради своего комфорта.

«Может, потому, что у меня двое детей, у каждой своя комната, свои вещи любимые, они привыкли жить у себя дома. Может, потому, что у меня две собаки, две кошки, няня, домработница, два водителя, один из них с проживанием. Четыре машины и т.д. Огромная гардеробная, много вещей, дом большой, где всем удобно. Логично?» — высказалась знаменитость.

Ранее телеведущая Ксения Бородина призналась, что один раз поссорилась с Сердюковым. Подробности читайте в этой новости.

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