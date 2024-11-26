«Сильно не поняли друг друга»: Ксения Бородина рассказала о ссоре с бойфрендом

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина призналась, что поругалась с бойфрендом Николаем Сердюковым лишь один раз за время отношений. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Один из поклонников поинтересовался у звезды «Дома-2», как они с Сердюковым ссорятся. Артистка ответила, что у них нет конфликтов в паре. При этом Бородина уточнила, что однажды у них с возлюбленным все-таки была ссора.

«Один раз было, сильно не поняли друг друга. Ночь помолчали, на утро созвонились и договорились больше не разлучаться. Что бы ни случилось, ночевать вместе, и если обида, то ее проговаривать. С тех пор так и делаем, ничего не замалчиваем, все обсуждаем», — поделилась блогерша.

Знаменитость добавила, что с того момента старается проговаривать любую ситуацию с избранником.

Напомним, Ксения Бородина дважды была замужем. Первым мужем знаменитости стал бизнесмен Юрий Будагов. Брак продлился с 2008 по 2011 год. У экс-супругов есть 15-летняя дочь Маруся. В 2015 году телеведущая вышла замуж во второй раз за предпринимателя Курбана Омарова. В том же году у пары родилась дочь Теона. Через шесть лет супруги развелись. Этим летом экс-ведущая «Дома-2» рассекретила свой роман с участником «Последнего героя» Николаем Сердюковым.

Ранее мы писали, что Бородина подарила 15-летней дочери сумку почти за 300 тысяч рублей.