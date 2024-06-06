Телеведущая Ирина Хакамада рассказала, как особенная дочь отметила 27-летие

Ирина Хакамада рассказала, как особенная дочь отметила 27-летие. Телеведущая показала кадры торжества в личном блоге.

Мария Сиротинская родилась с синдромом Дауна. На днях девушка отметила 27-летие. В честь этого события родственники и друзья устроили ей праздник. Ирина показала кадры, на которых именинница танцует под хит известного колумбийского певца. Как выяснилось, живое исполнение трека — один из подарков для Марии.

«Артем Немов с супругой Настей подарили Маше музыканта. Я и Маша благодарим всех за поздравления и доброту», — высказалась Ирина.

Для съемки Мария надела голубое платье и распустила волосы.

Напомним, что телеведущая узнала о диагнозе ребенка, будучи в положении. Звездная мама долго скрывала болезнь Марии, боясь общественного мнения. На сегодняшний день ее наследница ведет самостоятельную жизнь.

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