Не по своему желанию: почему особенная дочь Хакамады ушла из модельного бизнеса

Бывший политик Ирина Хакамада объяснила, почему ее особенная дочь ушла из модельного бизнеса. Звезда призналась, что это произошло не по желанию девушки. Об этом сообщает Газета.Ru.

Знаменитость поделилась в своем личном блоге грустной новостью о том, что ее особенная дочь, Мария Сиротинская, покинула модельный бизнес не по своему желанию.

«Маша на отдыхе вспомнила, как работала моделью, пока агентство не закрылось...Ушел итальянский спонсор», — объяснила она.

В своем сообщении Хакамада описала, что Маша всегда с удовольствием участвовала в фотосессиях и демонстрировала одежду на подиуме. Девушка не испытывала стеснения на публике и находила общий язык с коллегами, что приносило радость ее матери.

Мария родилась в 1997 году с синдромом Дауна, и в 2004 году ей был поставлен диагноз лейкоз. Благодаря усилиям врачей удалось спасти девочку. Хакамада долгое время предпочитала не раскрывать информацию о своей особенной дочери, стремясь защитить ее от излишнего внимания общественности. Сейчас Мария активно занимается театром, танцами, плаванием и изучением иностранных языков. Ирина Хакамада выражает гордость за достижения дочери и подчеркивает, что многое учится у нее.

Кроме того, бывшая политик воспитывает сына от первого брака, Даниила Котлярова, который проживает в Гонконге и является финансовым директором в российской компании, а также пасынка от второго брака, который переехал в США и занимается IT-бизнесом.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя писательница Ирина Хакамада снялась в купальнике на пляже Таиланда.