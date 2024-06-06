45-летняя певица Диана Гурцкая высказалась об идее ввести дресс-код для артистов. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Уфе в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в провокационном наряде. После этого в Сети стали обсуждать необходимость введения дресс-кода для артистов. Диана Гурцкая считает: главное — не одежда, а внутренний мир человека.

«На сегодняшний день не могу ответить, нужен дресс-код или нет. Самое главное — внутренний мир тех, кто работает в сфере культуры и носит культуру в себе», — высказалась знаменитость.

По мнению Дианы, все артисты — замечательные и мудрые люди.

Ранее певица Диана Гурцкая обратилась к умершему в самолете мужу в годовщину смерти. Напомним, что Петр Кучеренко возвращался в Москву и внезапно почувствовал себя плохо. Несмотря на усилия врачей, ему не удалось спасти жизнь. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ольга Бузова в стихах ответила Ксении Собчак после критики ее образа в Уфе.