Телеведущая Елена Николаева рассекретила пол второго ребенка

Беременная телеведущая Елена Николаева рассекретила пол ребенка от экс-избранника Анастасии Волочковой. Елена поделилась откровением в личном блоге.

Елена Николаева состоит в отношениях с Игорем Вдовиным, экс-избранником Анастасии Волочковой. Пара уже несколько лет счастлива вместе: в 2021 году Елена родила от Игоря мальчика. В 2024 году знаменитости объявили о том, что станут родителями во второй раз. Николаева сообщила, что совсем скоро у них вновь родится мальчик.

«Мой муж достоин тиражирования. Мне окружение мальчишек очень даже по душе», — высказалась телеведущая.

Елена сопроводила подпись снимками с УЗИ.

Напомним, что Елена и Игорь узаконили отношения в 2020 году.

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