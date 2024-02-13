Яна Поплавская резко ответила Иосифу Пригожину после его поддержки Киркорова

Яна Поплавская резко ответила Иосифу Пригожину после его поддержки Филиппа Киркорова. Актриса поделилась мнением в Telegram-канале.

На днях Иосиф поддержал Филиппа, столкнувшегося с отменой на ТВ. По мнению продюсера, в сложившейся ситуации страдает не только артист, но и организаторы концертов, рекламные агентства. Вот почему он считает, что Киркорову нужно дать шанс на исправление. Узнав об этом, Яна раскритиковала Иосифа.

По мнению Поплавской, обращение Пригожина напоминает спектакль. Кроме того, она считает, что у продюсера нет совести. Яна заявила, что в сложившейся ситуации «мы не имеем права переживать за судьбу лицедеев», посетивших «голую» вечеринку.

«Надо ли жалеть артиста в перьях, который десятилетиями вытворял все, что хотел, считая себя избранным? Вы боитесь, что он умрет с голоду? Ну организуйте фонд спасения Киркорова», — высказалась артистка.

Яна с досадой заявила, что Пригожина волнует судьба шоу-бизнеса, а не бойцов, находящихся в зоне СВО.

Ранее депутат Елена Драпеко положительно оценила поездку Филиппа Киркорова в зону СВО. Подробности смотрите в этой статье.