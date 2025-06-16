Телеведущая Елена Малышева избавляется от убыточного бизнеса в России

Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева приняла решение о закрытии магазина продуктов для правильного питания. Бизнес оказался убыточным.

По данным Telegram-канала «Звездач», Малышева подала документы в налоговую о ликвидации компании «Есть здорово».

В 2019 году магазин принес телеврачу убыток в 2 миллиона рублей и только через несколько лет компании удалось выйти в ноль.

Ранее медицинский центр Елены Малышевой понес убытки на 9 миллионов рублей. В 2017 году телеведущая открыла свою первую клинику в Москве, а позже заработали филиалы в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Самаре, Ставрополе, Фрязино и Рязани.

Также сообщалось Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с необычной просьбой. Она призвала разработать законопроект, обязывающий производителей добавлять йод в поваренную соль, так как его дефицит приводит к нарушениям в работе щитовидной железы.