Медицинский центр Елены Малышевой понес убытки на 9 миллионов рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

В 2017 году телеведущая Елена Малышева открыла свою первую клинику в Москве. Медицинские центры Елены Малышевой с тех пор открылись еще и в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Самаре, Ставрополе, Фрязино и Рязани.

Впрочем, согласно открытым источникам, бизнес Малышевой оказался убыточным в 2023 году. Так, доходы составили 405 миллионов рублей, тогда как расходы — 414 миллионов. Чистая прибыль ушла в минус на 9 миллионов рублей.

При этом, годом ранее ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЕЛЕНЫ МАЛЫШЕВОЙ» показало чистую прибыль в размере 6,6 миллионов рублей.

Добавим, что на медцентр телеведущей несколько раз подавали в суд — недовольные лечением пациенты просили вернуть деньги за услуги. Согласно картотеке Перовского районного суда, по одному из таких исков с компании взыскали 55 тысяч рублей и назначили штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что 90-летняя мать Малышевой попала в больницу вскоре после выписки.