«Это официально»: Елена Малышева обратилась к Госдуме с необычным требованием

Популярная телеведущая и врач Елена Малышева обратилась к депутатам Госдумы с необычной просьбой. Она призвала разработать законопроект, обязывающий производителей добавлять йод в поваренную соль.

Как пояснила Малышева, у большинства жителей России медики диагностируют дефицит йода в организме, который приводит к нарушениям в работе щитовидной железы.

«Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», – заявила телеведущая в эфире Первого канала.

Малышева также отметила, что в советское время проблема йододефицита у населения была решена с помощью соли, однако данный документ был аннулирован.

Ранее Елена Малышева объяснила, почему 53-летняя певица Анита Цой выглядит моложе своих лет. По словам теледоктора, у монголоидной расы, к которой относится артистка, крепче иммунитет. Их клетки-защитники живут дольше и работают лучше, чем у представителей европеоидной расы.