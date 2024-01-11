Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как Нагиев высмеивал ее из-за лишнего веса

Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила, как Дмитрий Нагиев высмеивал ее из-за лишнего веса. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Злые языки».

Анфиса Чехова рассказала о давнем конфликте с Дмитрием Нагиевым. Как выяснилось, в одном интервью телеведущая раскритиковала Дмитрия. Нагиев запомнил высказывание коллеги и спустя время отомстил ей. Поднявшись на сцену, артист стал высмеивать пышные формы Анфисы. Телеведущая отказалась от выяснения отношений, однако после этого ее настроение было испорчено.

«Мы с ним как-то вели корпоратив. Он уже начал вести его без меня. Когда я подошла, он сказал: «Помню, как ты меня оскорбила в каком-то издании»», — сообщила Анфиса.

Спустя годы Чехова и Нагиев встретились на съемках шоу «Две звезды». Тогда Дмитрий извинился за свои высказывания, и отношения знаменитостей наладились.

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