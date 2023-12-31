Сами зашли «за эту дверь»: Анфиса Чехова пристыдила гостей «голой» вечеринки

Анфиса Чехова поддержала Анастасию Ивлееву после громкого скандала из-за «голой» вечеринки. Телеведущая публично обратилась к блогерше. Об этом сообщает The Voice.

«Дорогая Настя, я не присутствовала на твоей обнаженной вечеринке! Мы с тобой не подруги и даже не приятельницы, и это нормально. Но если бы я получила приглашение, то, возможно, бы пришла, в самом шикарном своем «голом платье», – заявила Чехова.

Звезда добавила, что всегда берет на себя ответственность за свои решения. К тому же, по словам девушки, ей нечего терять: у нее нет ни званий, ни ТВ-огоньков, ни новогодних корпоративов.

Анфиса Чехова считает, что когда-то она могла оказаться и на месте Ивлеевой, поскольку эпатаж и легкомысленные вечеринки были ее стихией. Однако телеведущая никогда не любила свое тело настолько, чтобы устраивать подобные мероприятия.

Знаменитость отметила, что вечеринка блогерши просто состоялась не в то время и не в том месте. Более того, Чехова призналась, что понимает желание Анастасии воплотить в жизнь голливудскую мечту.

«Мне было грустно смотреть твое видео, особенно когда ты извиняешься перед гостями, которые с радостью включились в игру, которую ты им предложила», – подчеркнула она.

Анфиса Чехова убеждена, что все приглашенные звезды сами сделали свой выбор, когда зашли «за эту дверь», поэтому нет никакого смысла просить у них прощения.

Ранее мы писали, что после участия в мероприятии Ивлеевой Ксения Собчак лишилась трех корпоративов.