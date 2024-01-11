Звезду «Слова пацана» Кологривого заподозрили в романе с участницей шоу «Холостяк»

29-летний актер Никита Кологривый вышел в свет с участницей шоу «Холостяк». Об этом сообщает издание Kp.ru.

В Москве состоялась светская вечеринка, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стал исключением и актер сериала «Слово пацана». Примечательно, что Никита вышел в свет не один. Компанию Кологривому составила Виолетта Оноприенко.

Девушка стала известна после выхода девятого сезона шоу «Холостяк». На данный момент она является блогером и владеет брендом нижнего белья.

По информации источника, Никита и Виолетта не скрывали своих чувств: они мило обнимались и постоянно смотрели друг на друга. Сами знаменитости не подтверждают новости о своем романе.

Напомним, что Никита является завидным холостяком. Не так давно он объявил, что расстался с женой, от которой у него есть дочь. Экс-возлюбленные сохранили дружеские отношения ради ребенка. Примечательно, что актер встретил Новый год вместе с дочерью и бывшей избранницей.

Ранее звезда «Слова пацана» Никита Кологривый нашел повод раскритиковать Данилу Козловского. Подробности смотрите в этой статье.