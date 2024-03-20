Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что у нее диагностировали порок сердца

Телеведущая Анфиса Чехова сделала УЗИ сердца и узнала о проблеме. Выяснилось, что всю жизнь у знаменитости был порок сердца.

Об этом она рассказала в соцсетях.

Врач нашел у телеведущей открытое овальное окно.

«Всю свою жизнь я жила с пороком сердца и даже об этом не знала», - сообщила Чехова и добавила, что будет чаще посещать кардиолога и делать УЗИ.

Доктор на ее видео заявил, что порок врожденный, он не представляет опасности для организма.

10 марта сообщалось о проблемах со здоровьем у сына 46-летней ведущей. Соломону вызвали скорую, мальчика доставили в больницу. По словам Чеховой, он отравился суши, которые ел в дорогом заведении столицы. Ребенка доставили в больницу, ему сделали капельницу. Ведущая призвала всех быть осторожнее с суши в дорогих ресторанах.

В январе этого года Чехова рассказывала о новом возлюбленном. Мужчине 55 лет, он не из шоу-бизнеса.