Черная полоса: Анфиса Чехова рассказала о госпитализации сына после заявления о смерти дяди

В Москве госпитализировали 11-летнего сына Соломона телеведущей Анфисы Чеховой. Ребенок отравился суши в дорогом ресторане столицы.

О случившемся 46-летняя ведущая рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она пояснила, что Соломону стало плохо после того, как он поел суши в дорогом ресторане столицы. Чеховой пришлось вызвать скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать ребенка: в больнице его положили под капельницу.

«Будьте осторожней с сушами даже в дорогих ресторанах», — написала звезда.

Телеведущая была замужем один раз. В 2015 году она заключила брак с Гурамом Баблишвили, от которого в 2012 году Чехова родила сына Соломона. Супруги развелись в 2017 году. Звезда воспитывает ребенка в одиночку. Недавно она рассказывала, что встречается с 55-летним мужчиной, который далек от мира шоу-бизнеса.

Несколько дней назад телеведущая рассказала о смерти близкого человека. Внезапно ушел из жизни дядя Чеховой.