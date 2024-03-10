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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 10 марта 2024, 17:21
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Черная полоса: Анфиса Чехова рассказала о госпитализации сына после заявления о смерти дяди

Сына телеведущей Анфисы Чеховой госпитализировали в Москве после отравления суши.
Черная полоса: Анфиса Чехова рассказала о госпитализации сына после заявления о смерти дяди

© Starface.ru

В Москве госпитализировали 11-летнего сына Соломона телеведущей Анфисы Чеховой. Ребенок отравился суши в дорогом ресторане столицы.

О случившемся 46-летняя ведущая рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она пояснила, что Соломону стало плохо после того, как он поел суши в дорогом ресторане столицы. Чеховой пришлось вызвать скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать ребенка: в больнице его положили под капельницу.

«Будьте осторожней с сушами даже в дорогих ресторанах», — написала звезда.

Телеведущая была замужем один раз. В 2015 году она заключила брак с Гурамом Баблишвили, от которого в 2012 году Чехова родила сына Соломона. Супруги развелись в 2017 году. Звезда воспитывает ребенка в одиночку. Недавно она рассказывала, что встречается с 55-летним мужчиной, который далек от мира шоу-бизнеса.

Несколько дней назад телеведущая рассказала о смерти близкого человека. Внезапно ушел из жизни дядя Чеховой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Анфиса Чехова
сын
госпитализация