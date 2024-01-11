Телеведущая Анфиса Чехова сообщила о новых отношениях в 46 лет

Известная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что вновь влюблена. Соответствующее признание артистки прозвучало в эфире шоу «Злые языки».

По словам звезды, ее избранником стал 55-летний мужчина, никак не связанный со сферой шоу-бизнеса. Она отметила, что состоит в отношениях с новым возлюбленным уже два месяца.

В то же время Чехова отказалась раскрывать имя нового бойфренда. Телеведущая также уточнила, что пока не познакомила партнера со своим сыном. Подобное решение она аргументировала слишком маленьким сроком.

«Все слишком маленькое», — поиронизировала знаменитость.

При этом после шутки Анфиса уверила, что не имела в ввиду то, о чем могли подумать поклонники.

В 2009 году Анфиса Чехова начала встречаться с актером Гурамом Баблишвили, от которого в 2012 году родила сына. В середине 2015 года молодые люди официально поженились, однако уже весной 2017 года пара объявила о расставании.

Ранее Анфиса Чехова вспомнила, как актер Дмитрий Нагиев высмеивал ее из-за лишнего веса.