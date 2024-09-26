Блогер и телеведущая Алена Водонаева считает, что ее 63-летней маме нужно идти в модели. Знаменитость рассказала о необычной фотосъемке родительницы в соцсети.

Алена и ее мама устроили фотосессию в готическом стиле в историческом замке в Павловске. Родственницы примерили черные платья с пышными юбками и сделали яркий макияж. Водонаева показала кадры, на которых запечатлена мать, и заявила, что ей нужно идти в модели.

«А маме, мне кажется, уже пора идти фотомоделью работать. Деньги в семью зарабатывать. Кто сказал, что в 63 года это невозможно?» — высказалась знаменитость.

К слову, фолловеры согласились с мнением Алены, выразив восхищение.

«Тащусь по вашей маме. Она настоящая королева, любовалась ей. Такая мягкая, добрая, хочется греться возле нее, как возле камина», — написали подписчики.

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