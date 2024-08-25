«Можно еще детей наделать»: Алена Водонаева высмеяла новость о беременности жены экс-супруга Ксении Бородиной

Алена Водонаева высмеяла Курбана Омарова за новость о беременности его 23-летней жены.

Блогерша осудила бывшего супруга Ксении Бородиной за то, что тот не помогает ей с дочерью. По словам Алены, телеведущая шоу «Последний герой» самостоятельно покрывает расходы младшей наследницы Теоны. Кроме того, Курбан практически не участвует в жизни девочки, встречаясь с ней достаточно редко.

Водонаева заверила, что Омаров создал для себя комфортные условия: когда экс-супруга занимается дочерью, можно и ребенка запланировать с новой женой, так как даже расходы это позволяют.

«А что, удобно когда вторая жена полностью за жизнь, образование и медицину одного из твоих детей платит. Можно еще детей наделать. Размножаемся! Дал Бог зайку, как говорится», — заявила Алена у себя Telegram-канал «VODA».

Кроме того, Курбан часто сталкивается с негативными высказываниями на тот счет, что именно благодаря Ксении он стал публичной личностью. По этой причине многие поклонники телеведущей уверены в том, что он просто ее использовал. Пара развелась в 2021 году из-за измен со стороны мужа.

Ранее мы писали о том, что новый возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков намекнул на скорую свадьбу.