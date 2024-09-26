«Так вижу»: Ксения Собчак назвала неожиданную причину развода певца SHAMAN

Ксения Собчак назвала причиной развода певца SHAMAN коридор затмений. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По мнению телеведущей и журналистки Ксении Собчак, развод Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, явно связан с нестабильной ситуацией на небе.

«Короче во всём виноват коридор затмений, так вижу. Сначала Бакальчуки, затем Бондарчук, потом Шнуров, теперь вот Шаман. А продержаться надо до 2 октября. Это вся моя авторская аналитика на сегодня», — написала она.

Отметим, что коридор затмений обычно происходит дважды в год. Последний начался еще 18 сентября. Ранее журналисты сообщали о разводе Сергея Шнурова и Ольги Абрамовой спустя шесть лет брака. Также источники рассказывали о предстоящем разводе пары Сергея Бондарчука и Паулины Андреевой.

Ранее мы писали о том, что жена певца SHAMAN Елена Мартынова назвала верным решение о разводе.