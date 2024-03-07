Певица Ирина Тонева объяснила, зачем на «Фабрику звезд» берут детей знаменитостей. Об этом сообщает Woman.ru.

В Москве состоялась премьера шоу «Сокровища императора». Певица Ирина Тонева посетила мероприятие и охотно пообщалась с журналистами. В первую очередь, речь зашла о проекте «Фабрика звезд».

Ирина была участницей первой «Фабрики». Уже тогда на проект брали артистов, имеющих влиятельных родителей. Спустя годы на ТВ появится новая версия нашумевшего проекта. Однако среди участников по-прежнему много громких фамилий. Так, например, к шоу присоединились сын Тины Канделаки и племянница Гарика Мартиросяна.

Тонева считает, что продюсеры берут на проект звезд для привлечения внимания. «Мне кажется эти волнения про детей известных людей часто необоснованы. Их берут для того, чтобы выстрелили те, кто действительно талантлив и не относится к категории известных», — высказалась певица.

Также Ирина уточнила, что среди знаменитостей бывают талантливые люди.

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