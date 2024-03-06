«Расстроился»: сын Михаила Круга оценил выступление на «Новой Фабрике звезд»

Сын шансонье Михаила Круга Александр прокомментировал свое выступление на «Новой Фабрике звезд». Своим мнением он поделился в отчетном видеодневнике проекта, опубликованном на Rutube.

По словам Круга-младшего, он остался недоволен своим номером. На первом концерте при отборочном туре Александр пел со своей матерью Ириной Круг, однако уточнил, что не хотел этого, поскольку рассчитывал на эксперименты.

«Когда мне поменяли артиста на маму, я сильно расстроился. Я был готов "ломаться" на этом проекте, потому что душа давно просит другого», — высказался музыкант.

В то же время артист подчеркнул, что именно с такого выступления надо было начинать свое участие в проекте. В дальнейшем он планирует больше экспериментировать.

Ранее Ирина Круг прокомментировала участие своего сына в «Новой Фабрике звезд». Певица отметила, что ее наследник попал на проект не по блату.

Также сообщалось, что осужденный пожизненно за соучастие в убийстве Михаила Круга попросился в зону СВО.