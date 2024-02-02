Театр имени Ермоловой отменил спектакли на Новой сцене из-за технических проблем. Об этом сообщает Telegram-канал Театр Ермоловой.

Пресс-служба театра обратилась к зрителям с важным заявлением. Как выяснилось, на Новой сцене возникли технические проблемы, на устранение которых требуется время. В связи с этим в заведении отменили показ спектаклей, запланированных на 2, 3 и 4 февраля. Речь идет про такие постановки, как «Здравствуйте, Астрид!», «Форрест», «Маленькие трагедии».

В театре отметили, что москвичам вернут деньги за билеты. «Если вы купили билет в кассе театра, то вам необходимо оформить возврат именно в кассе», — сообщила пресс-служба.

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