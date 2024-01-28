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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 28 января 2024, 11:38
1 мин.

Mash: в центре Москвы загорелся Театр сатиры

Mash: в центре Москвы загорелся Театр сатиры

© Freepik

В Москве загорелся Театр сатиры, расположенный на Триумфальной площади возле метро «Маяковская». По предварительным данным, клубы серого дыма вырываются со стороны купола здания.

Как пишет Telegram-канал Mash, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров, деревянные перекрытия конструкции купола загорелись во время проведения работ по реконструкции.

По данным МЧС, предварительно, пострадавших в результате возгорания нет. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Москве. На месте работают 62 специалиста и 14 единиц техники», - сообщили в Telegram-канале МЧС.

Ранее мы писали, что в Южно-Сахалинске загорелся приют «Пес и Кот» с сотнями животных. Очаг возгорания одного из крупнейших приютов для животных в регионе обнаружили в комнате, где проживают сотрудники — недавно там заменили проводку.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Анна Воробьева
Теги:
пожар
москва
театр
происшествия