Театр 86-летнего поэта Ильи Резника выбрался из многомиллионного минуса. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

Илья Резник неоднократно рассказывал о финансовых трудностях, которые не позволяли ему содержать учреждение на свои деньги. Поэт пытался сохранить заведение и обращался за помощью к спонсорам.

Как выяснилось, театр удалось спасти. В 2022 году учреждение ушло в минус на 4 млн рублей. По данным за 2023 год, театр находится в плюсе на 1,3 млн при выручке в 7,8 млн.

Отметим, что Резник никак не комментировал сообщения СМИ.

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