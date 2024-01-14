«Фома, не помнящая родства»: Резник сообщил об очередной подлой выходке Вайкуле

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс 12 января отметил свое 87-летие. В день рождения народный артист СССР принимал поздравления родных и близких. Поэт и соавтор Паулса Илья Резник рассказал, что певица Лайма Вайкуле даже не позвонила имениннику.

Раймонд Паулс сочинил множество песен для Лаймы Вайкуле. Звезда живет неподалеку от композитора, но даже не навестила его и не позвонила.

«Но я этому уже не удивляюсь: пусть эти подлые выходки останутся на ее совести. К сожалению, Вайкуле оказалась "Фомой, не помнящей родства". Бог ей судья, как и всем этим так называемым бывшим звездам», — цитирует Резника mk.ru.

Бывшие звезды, отметил поэт, уже в прошлом, их жизнь закончилась, считает он. При этом Резник и Паулс продолжают творить.

Сейчас Раймонд Паулс находится в окружении дочки и внучки. Они являются, по словам поэта, его главной поддержкой и опорой в жизни.

«В день рождения родные были вместе с ним. Очень теплые слова сказали многие, в том числе и Николай Гнатюк», — отметил он.

Ранее Илья Резник заявил, что именно они с Паулсом сделали певицу Лайму Вайкуле известной на весь Советский Союз, создав ее назло Алле Пугачевой.