Депутат Шолохов заявил, что фильм Собчак не спасет репутацию Аллы Пугачевой

Депутат Александр Шолохов заявил, что фильм Ксении Собчак не спасет репутацию Аллы Пугачевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

В Сети появилась новость о том, что Ксения Собчак работает над фильмом про Аллу Пугачеву. Считается, что проект журналистки напомнит россиянам о заслугах певицы. Однако депутат Шолохов придерживается иного мнения. Он убежден, что фильм не поможет Пугачевой «вернуть былое величие». По его мнению, слава артистки преувеличена.

«Вряд ли возможно вернуть былое «величие». Тем более что оно существенно преувеличено, а сама Пугачева постоянно дает новые поводы усомниться и в том, что есть», — высказался депутат.

Отметим, что сама Ксения никак не комментировала новость о съемках фильма.

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