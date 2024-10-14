«Те, кто уехал — уехали»: Олег Газманов объяснил, кого из эмигрировавших коллег считает предателями

Народный артист России Олег Газманов высказался об уехавших из России коллегах. Он отметил, что считает предателями тех, кто клевещет на родную страну за границей.

«Те, кто улетел, уехал, предал страну... Те, кто уехал — уехали, а вот предал, это тот, кто оттуда клевещет и оправдывает то, что они покинули страну, начинают говорить, как тут все плохо. Не хочу фамилии называть», — приводит NEWS.ru слова Газманова.

По словам певца, он общается со многими российскими артистами, но из его окружения из России не уехал никто. Газманов призвал журналистов уделять меньше времени сбежавшим звездам, так как они сделали свой выбор.

Ранее Олег Газманов анонсировал совместный концерт с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman, и исполнительницей хита «Матушка-Земля» Татьяной Куртуковой.

Также режиссер Иван Твердовский ранее признался, что не осуждает уехавших из России коллег, но сам никогда не думал об эмиграции. По его словам, сейчас многие начали возвращаться и заявлять о желании вновь работать в родной стране.