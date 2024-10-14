«И будут новые песни»: Олег Газманов решил объединиться с певцом Shaman и Татьяной Куртуковой

Певец Олег Газманов анонсировал совместный концерт с Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman, и исполнительницей хита «Матушка-Земля» Татьяной Куртуковой. Он уточнил, что мероприятие состоится 26 октября.

При этом исполнитель хита «Офицеры» подчеркнул, что концерт пройдет не в Москве, но не уточнил в каком городе.

«Концерт в этот день будет, не в Москве, зато будут приглашенные гости, их немного, всего два человека. Это Ярослав Дронов, он же Shaman, и будет Татьяна Куртукова, наша матушка, как говорят все. И будут новые песни», — приводит NEWS.ru слова Газманова.

Ранее Татьяна Куртукова заявила, что устала от вопросов о конкуренции с Дроновым. Певица едва не вышла из себя, услышав вопрос о коллеге по сцене от журналиста. Она подчеркнула, что с уважением относится к Ярославу и радуется его успехам в творчестве.

Также сообщалось, что в Чите ученики седьмых и восьмых классов начали изучать творчество певца Shaman в рамках блока «Патриотические песни».