«Я не осуждаю их выбора»: режиссер Иван Твердовский о возвращающихся из-за рубежа артистах

Режиссер Иван Твердовский заявил, что не осуждает уехавших из России коллег, но сам никогда не думал об эмиграции. По его словам, сейчас многие начали возвращаться и заявлять о желании вновь работать в родной стране.

«Я не осуждаю их выбора. Но часто видно сегодня, когда они начинают возвращаться, например, и говорить: "Ой, я так хочу снова здесь жить и работать"», - сказал режиссер в интервью ТАСС.

При этом он раскритиковал коллег за двоякую позицию и подчеркнул, что не колебался, когда надо было сделать выбор.

«Наверное, это такой какой-то ключевой момент, когда нужно было принять решение. Либо ты со своей страной, либо нет», - сказал Твердовский.

Режиссер также заверил, что оставался в России даже после объявления частичной мобилизации. По словам Твердовского, он не жалеет о сделанном выборе и с удовольствием работает и строит профессиональные планы.

Уехавшая в 2022 году в Эстонию актриса Юлия Ауг недавно была замечена в Москве. Она не стала отрицать, что вернулась, но подчеркнула, что в Россию ее привели исключительно личные дела. Актриса также заверила, что ее не будет на премьере фильма «Огниво и волшебная скважина», ради съемок в котором она несколько раз тайно приезжала в Москву.