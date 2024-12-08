«Тазик оливье»: Лолита заявила, что постоянно нарушает диету, прописанную ей врачом

Лолита Милявская призналась, что постоянно нарушает диету, которую прописал ей врач.

Недавно артистка внесла некоторые изменения в свой райдер. Теперь важно, чтобы перед концертом крайне Лолите накрывали стол согласно рекомендациям пенсионного фонда: должны присутствовать такие продукты, как вода, молоко, черный хлеб, мед, сушки, свежие фрукты, а также нарезку рыбы, мяса, сала и сыра.

Однако недавно певица рассказала о том, что ее личный врач запретил ей употреблять часть этого списка. Только, по словам Милявской, иногда она нарушает наставления специалиста из-за любви к вкусным блюдам. Так, Лолита вспомнила, как после очередного концерта не смогла удержать и съела бутерброд с салом.

Кроме того, исполнительница хит «На Титанике» сообщила, что подобные срывы для нее уже привычка и что она не видит в этом ничего серьезного. Лолита также не стала скрывать, что собирается съесть целую кастрюлю майонезного салата еще до полуночи, то есть до наступления Нового года.

«Я себе каждый день что-то разрешаю съесть. И, как правило, тазик оливье уходит задолго до Нового года», — призналась Милявская в беседе с изданием Kp.ru.

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