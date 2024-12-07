«Навязать ничего невозможно»: Лолита отказалась уступать дорогу молодым артистам

Лолита Милявская заявила, что не собирается уступать свое место молодому поколению артистов. По словам певицы, хорошая музыка живет вне времени и каждый сам выбирает, какие песни слушать.

На презентации «Вечерний Звук 2024. Итоги» от HiFi-стриминга Милявская заявила, что популярность артистов зависит лишь от их творчества, а не от возраста. Из-за чего певица не собирается отходить в сторону: ее слушают люди разных поколений из-за достойных песен, ведь важнее всего в данном случае только музыка.

«Если трек или песня, как говорили в старину, классная, она будет жить независимо от поколения самого артиста, после, на ней будут расти следующие поколения. Поэтому совершенно идиотские разговоры впустую, что старики должны уступить дорогу молодежи. Это невозможно, навязать ничего невозможно. И молодежь сама выбирает, кого ей слушать», — поделилась Лолита в беседе с Пятым каналом.

Именно по этой причине давно забытые песни сейчас перепиваются молодыми исполнителями. Они дарят трекам вторую жизнь, придумывая новые аранжировки, которые подходят к их собственному репертуару. В таком случае песня прошлых лет может снова войти в рейтинг прослушиваемых песен и стать настоящим хитом.

Ранее мы писали о том, что Лолита назвала способ борьбы со змееподобными людьми.

Также сообщалось, что Актриса Самбурская попала в стоп-лист артистов в одном месте.