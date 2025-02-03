Татьяне Тарасовой вновь потребовалась помощь врачей: подробности состояния тренера

У 77-летней Татьяны Тарасовой обострились проблемы с сердцем. Тренер по фигурному катанию вызвала скорую, но отказалась от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Татьяне Анатольевне резко стало плохо: у тренера появились боли в сердце. Врачи выявили у нее гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Медики стабилизировали состояние Тарасовой, но заявили, что ей нужна госпитализация, от которой она отказалась.

На данный момент Тарасова не комментировала новость об ухудшении здоровья.

Отметим, что в начале 2025 года тренер жаловалась на болезнь, из-за которой не смогла поехать на соревнования фигуристов. Подробности читайте здесь.

Также сообщалось, что Татьяна Тарасова раскритиковала чемпионат Европы по фигурному катанию без России.