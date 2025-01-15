«Плохо себя чувствую»: Татьяна Тарасова рассказала о болезни

Тренер Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии и болезни. Она пообщалась с корреспондентом РИА Новости по поводу своего участия в чемпионате России по прыжкам.

Женщина заявила, что планирует побывать там, но пока не уверена из-за самочувствия.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», – поделилась она.

Напомним, что чемпионат России по прыжкам будет проходить в Санкт-Петербурге 18-19 января. Сначала выступят одиночники и пары, а во второй день состоятся командные соревнования. Их поддержат серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Ранее мы писали о том, что тренер Татьяна Тарасова прокомментировал информацию о беременности Александры Трусовой. Она дала понять, что на карьере фигуристки можно поставить крест.

Также стало известно о том, что Тарасова обратилась к Загитовой после провальной попытки получить грант на шоу.