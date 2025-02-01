«Странно и очень плохо»: Татьяна Тарасова раскритиковала чемпионат Европы по фигурному катанию без России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию без России. В беседе с РИА Новости мастер спорта негативно оценила уровень женского турнира.

По результатам домашнего чемпионата Европы в Таллине в женском одиночном катании золото завоевала эстонская фигуристка Нина Петрыкина (208,18 баллов). Второй место заняла уроженка Тольятти Анастасия Губанова, представляющая Грузию (198,61). Бронзу завоевала бельгийка Нина Пинцарроне (191,44). При этом ни одна из девушек во время выступления не исполнила прыжки ультра-си. Татьяна Тарасова считает это «странно и очень плохо».

«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», — заявила тренер.

Напомним, чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине с 28 января по 2 февраля без участия спортсменов из России.

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