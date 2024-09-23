Татьяна Васильева заявила, что сломала кровать в постельной сцене с Абдуловым

Татьяна Васильева заявила, что сломала кровать в постельной сцене с Александром Абдуловым. Актриса рассказала про инцидент на съемках в эфире шоу «Звезды сошлись».

Васильева снималась с Абдуловым в фильме «Кофе с лимоном», где у них была постельная сцена. Съемки проходили в горах, в железном доме с двумя кроватями. По сюжету, актриса должна была прыгнуть на Абдулова. Но, совершив прыжок, Татьяна сломала кровать.

«Я побежала, а тогда я была крупнее, чем сейчас. Ломается кровать под нами полностью, а по сценарию этого не было. Режиссер говорит: «Не прекращаем, продолжаем, переползайте на ту кровать». И я прыгаю туда, она тоже ломается. Режиссер все это оставил», — рассказала знаменитость.

По словам Васильевой, в ее карьере было много постельных сцен. Татьяна назвала их не любовью между актерами, а «психическим сеансом».

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