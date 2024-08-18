«Это во мне не откликается»: Алина Загитова отказалась сниматься в кино из-за постельных сцен

Алина Загитова отказалась от съемок в фильме из-за постельных сцен.

Олимпийская чемпионка заявила, что помимо фигурного катания хочет также развиваться в медиаиндустрии. По этой причине она получила высшее образование, связанное с продюсированием. Кроме того, Алина призналась в своей мечте сняться в кино.

Фигуристке уже предлагали участие в некоторых проектах, от которых она отказывалась из-за неподходящего сценария. По словам Алины, она согласится сняться в фильме в случае, если ей понравится сюжет. Также Загитова хотела бы получить главную роль, но понимает, что для этого необходимо пройти большой путь, к которому она уже готова.

Алина поделилась, что ей даже предлагали съемки, где нужно было бы раздеваться и принимать участие в постельных сценах. Но такие условия совсем не подошли чемпионке, поэтому она снова отказалась от проекта.

«Последний сценарий, который мне прислали, — чтобы я играла женщину, которую абьюзит мужчина. Но это во мне не откликается. Чтобы не было постельных сцен, чтобы меня не хотели раздевать. Но такие тоже были предложения, представляете?» — заявила фигуристка в эфире радио «Маяк».

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