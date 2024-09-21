Марк Варшавер прокомментировал слухи об уходе Васильевой и Герасимова из «Ленкома»

Накануне Татьяна Васильева заявила, что уходит из «Ленкома» вслед за народным артистом Евгением Герасимовым. Директор театра Марк Варшавер опроверг эту информацию.

Марка Варшавера возмутили слухи об уходе артистов. Директор «Ленкома» назвал их «намеренной ложью».

Он пояснил, что и Васильева, и Герасимов продолжают играть в театре. Татьяна задействована в спектаклях «Женитьба» и «Под одной крышей», а Евгений — в постановках «Все оплачено» и «Доходное место», пишет mk.ru.

Как пояснил Варшавер, оба актера не числились в труппе театра, у них заключены с дирекцией разовые трудовые договоры.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что сыграла в «Ленкоме» последний спектакль, назвав достоверными слухи об ее уходе из учреждения.

До этого актер Александр Збруев рассказал, что пережил пять худруков театра. Артист видел, как многие его коллеги уходили из жизни. Подробнее читайте здесь.