Татьяна Тарасова отреагировала на слухи о проблемах с сердцем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения о якобы проблемах с сердцем и вызове скорой помощи. Об этом пишет aif.ru.

Ранее стало известно, что у Тарасовой обострились проблемы с сердцем. По информации СМИ, недавно 77-летняя мастер спорта СССР вызывала себе бригаду скорой помощи из-за резкого ухудшения здоровья. Прибывшие медики зафиксировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Врачам удалось стабилизировать состояние женщины, после чего они заявили ей о необходимой госпитализации, однако Тарасова отказалась.

Как призналась заслуженный тренер СССР, распространившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Я здорова, никого не вызывала. Это обман. Сейчас еду в машине. Колено лечу. Потом из-за таких идиотов ко всем журналистам безобразное отношение», - поделилась она.

Незадолго до этого Татьяна Тарасова раскритиковала чемпионат Европы по фигурному катанию без России.