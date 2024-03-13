Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения Тутберидзе в клевете

Татьяна Тарасова заявила, что не думает об обвинениях Этери Тутберидзе в клевете. Об этом сообщает телеканал «360».

В недавнем интервью Татьяна Тарасова высказалась о дисквалификации Камилы Валиевой. Она убеждена, что в ситуации фигуристки виновна ее тренер. По ее мнению, только Тутберидзе могла дать спортсменке запрещенный препарат. Узнав об этом, Этери обвинила коллегу в клевете и потребовала от нее публичных извинений.

В беседе с журналистами Тарасова заявила, что не думает об обвинениях Тутберидзе. По словам тренера, она отдыхает и не намерена комментировать конфликт.

«Я ничего пока не думаю. Пока не буду отвечать», — высказалась Тарасова.

Ранее адвокат Максим Калинов заявил, что Татьяне Тарасовой может грозить штраф 1 млн рублей за слова о Камиле Валиевой. При этом он считает, что у Тутберидзе нет шансов подать иск на Татьяну Анатольевну. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что певица Лолита отказалась ехать в Донецк и Луганск.