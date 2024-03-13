«Не считаю нужным»: певица Лолита отказалась ехать в Донецк и Луганск

Певица Лолита заявила, что не собирается посещать Донбасс по примеру Филиппа Киркорова. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

В Москве состоялся пресс-завтрак МУЗ-ТВ, гостьей которого стала Лолита Милявская. Артистка впервые за несколько месяцев вышла в свет и пообщалась с прессой. В первую очередь, Лолита высказалась о Киркорове, который посетил Донбасс после бойкота на ТВ.

По словам певицы, она восхищается и гордится коллегой. При этом сама Милявская не планирует туда ехать.

«Я не считаю нужным. Я была в Донецке и в Луганске. Меня нельзя обвинить в том, что я не ездила. Я не хочу, чтобы это выглядело нарочно», — высказалась артистка.

Лолита призналась, что ей часто пишут жители Луганска. Как выяснилось, они возмущены тем, что звезды шоу-бизнеса приезжают к ним с концертами.

«Говорят: «Нефиг тут делать. Что это вы приноровились ездить? Нам сейчас не до песен»», — рассказала Милявская.

Ранее 60-летняя Лолита Милявская пошутила о планах создать ИП и стричь участки коллег. Подробности читайте в эксклюзиве издания «Страсти».