Татьяна Тарасова назвала уехавшую из РФ Аллу Пугачеву «потрясающим человеком». Ее слова передает «Абзац».

Татьяна Тарасова находится в числе немногих, кто поддерживает певицу после громкого отъезда из России. Несмотря на скандальные заявления Пугачевой о россиянах, Тарасова считает ее «потрясающим человеком» и «великой певицей». При этом знаменитость отказалась отвечать, какие именно качества выделяет в артистке.

«Алла Пугачева постоянно подтверждает статус великой певицы. Это можно понять в том числе по ее последним песням. Я люблю ее за огромный талант и за потрясающие человеческие качества. Но называть я их не буду», — высказалась Тарасова.

Ранее с поддержкой в адрес Пугачевой выступила Клара Новикова. В беседе с журналистами юмористка объяснила, почему никогда не предаст дружбу с уехавшей певицей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Клара Новикова похвасталась подарком от уехавшей из РФ Пугачевой. По словам знаменитости, певица подарила ей «обалденный» пуховик.