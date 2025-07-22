«Как я могу?!»: Клара Новикова объяснила, почему никогда не предаст дружбу с уехавшей Пугачевой

Юмористка Клара Новикова сообщила, что не предаст дружбу с Аллой Пугачевой. Ее слова передает NEWS.ru.

После отъезда Аллы Пугачевой из РФ почти весь шоу-бизнес публично осудил певицу. Клара Новикова осталась в числе немногих, кто поддерживает знаменитость и восхищается ее талантом. По словам юмористки, для нее невозможно предать дружбу с Пугачевой. Она вспоминает, как вместе с певицей начинала творческий путь.

«Как я могу предавать дружбу?! Это поколение артистов, с которыми я прожила жизнь. Я знаю Аллу с 1974 года, с моего первого конкурса артистов эстрады! Это был Всесоюзный конкурс, который показывали по телевизору, туда съезжались участники со всей страны. Артисты сразу становились известными. Мы с Аллой участвовали в разных жанрах: Пугачева — в вокальном, а я — в разговорном», — рассказала знаменитость.

По словам юмористки, она никогда не была в гостях у Пугачевой, зато всегда посещала ее концерты. Новикова считает артистку «гениальной», особенно юмористку впечатлили новые песни Аллы Борисовны.

Также она призналась, что до сих пор поддерживает связь с певицей и ее семьей.

«Впрочем, мы с вами не делаем открытий, когда говорим, что Алла — гениальная. Вот сейчас вам об этом говорю, а по мне опять топчутся мурашки. Алла всегда знает, что делает, чувствует, что ей нужно в определенный момент», — резюмировала Новикова.

Ранее юмористка Клара Новикова сообщила, что песни Аллы Пугачевой у россиян в крови. Подробности читайте в этой новости.