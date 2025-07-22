«Обалденный, красоты сумасшедшей»: Клара Новикова похвасталась подарком от уехавшей из РФ Пугачевой

Клара Новикова рассказала, что Алла Пугачева подарила ей «обалденный» пуховик. Слова юмористки передает NEWS.ru.

Клара Новикова стала одной из немногих, кто поддерживает певицу после отъезда из РФ. Несмотря на расстояние, артистки до сих пор общаются и поздравляют друг друга с праздниками. В новом интервью юмористка вспомнила, как несколько лет назад получила подарок на день рождения от Пугачевой прямо на сцене. Тогда ей вынесли пакет, «заботливо завернутый». Развернув его в гримерке, Новикова увидела итальянский пуховик с муфтой и шапкой.

«Развернула в гримерке, а там пуховик итальянский, обалденный, красоты сумасшедшей! Серый, и на нем белые и красные розочки с зелеными листочками. На молнии, каких-то застежках. Там и муфточка, и шапка ушанка такой же расцветки», — высказалась знаменитость.

Новикова признается, что уже третий год носит пуховик. Подаренная вещь оказалась самой теплой в ее гардеробе.

«У меня есть шубы, пальто, но теплее этого пуховика ничего нет…» — призналась артистка.

Ранее Клара Новикова объяснила, почему никогда не предаст дружбу с уехавшей Пугачевой. Подробности читайте в этой новости.